Интенсив
"Как начать медитировать
за 7 дней"

- Руководство
- 5 дыхательных техник
+7 авторских медитаций на каждую чакру в подарок
Ценность: 60$ 19.99$
Дней
Часов
Минут
Секунд
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Приветствую,
Я - Наталья Ниль
Ваш духовный проводник в лучшую жизнь
Раскрою все секреты правильной медитации
Ценность: 60$ 19.99$
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Раскрою все секреты правильной медитации

Ценность: 60$ 19.99$

Приветствую,
Я - Наталья Ниль
Ваш духовный проводник в лучшую жизнь
Погрузиться в медитацию
Выберите вариант оплаты:
Оплата со всего мира
Оплата картой выпущенной в РФ
Медитация на Свадхистана чакру
Займите удобное положение и прослушайте бесплатную медитацию на Свадхистана Чакру.
Вы увидите как измениться ваше состояние
Слушать
Практикуя мои медитации, вы будете глубоко погружаться в себя, находить решения для своих жизненных проблем.

Я буду вашим проводником в путешествии самопознания и исцеления, обеспечивая всеми необходимыми инструментами и поддержкой на этом пути.

Я создала для вас Интенсив:
"Как начать медитировать
за 7 дней"

Он вам подойдет, если:
Вы давно хотели начать медитировать,
но не знали с чего начать.
Вы пытались, но у Вас не получалось,
мысли путались в голове, а расслабиться все равно не получалось.
У Вас хронический стресс и усталость,
Вы срываетесь на детях и окружающих,
нервный срыв - верный признак того, что нужно остановиться и восполнить внутренний ресурс.
Расфокусировка внимания,
по-простому: каша в голове.
Вы потеряли надежду и вкус к жизни,
Вы чувствуете тревогу за будущее и обиду на прошлое,
Хотите проработать всю чакральную систему,
активировать свой потенциал и начать самовыражаться без страха - быть проявленным.
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Всего за 19.99$ вы получите:
Руководство по медитации,
где вы найдете подсказки, которые помогут Вам в медитации.
5 рабочих техник и упражнений,
они помогут войти в медитативное состояние.
7 авторский медитаций,
медитации на очищение, активацию, балансировку, наполнение и гармонизацию всех 7 чакр вы получаете в подарок.
Бинауральные ритмы,
все медитации сопровождаются бинауральными ритмами, тета-волнами, что поможет вам полностью погрузиться в глубины вашего подсознания.
Обратная связь
у вас будет возможность задать вопрос и получить на него ответ в общем порядке
Доступ в удобный личный кабинет сразу после оплаты,
вы не будете искать это руководство с медитациями среди миллионов чатов в Telegram - мы поработали над тем, чтобы Вам было удобно.
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С помощью духовных практик Я:
✓ ушла из найма и зарабатываю на любимом деле

✓ после того, как попала в аварию и перенесла 2 операции, отказалась от медикаментозного лечения в пользу исцеления через духовные практики

✓ вышла из абьюзивных отношений

✓ переехала на Бали и наслаждаюсь своей жизнью на сказочном острове

✓ теперь меня окружают успешные осознанные люди, которые помогают мне расти и развиваться

✓ я живу, гармонично объединяя материальное и духовное, наслаждаясь благами этого мира
Для чего нужна медитация и как начать медитировать
Мои клиенты
  • Исцеляют со мной детские травмы
  • Налаживают отношения с родителями и близкими
  • Строят семью и отношения на принципах уважения, любви и равноценного энергообмена

  • Учатся выстраивать границы
  • Уходят с ненавистной работы, пробуждают свою внутреннюю силу и потенциал

  • Начинают принимать решения в пользу себя, чувствуя свои истинные желания и обретая свою ценность
Как результат - мои клиенты улучшают все сферы своей жизни, выходят из замкнутого круга боли и страданий на новый, более высокий уровень.
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Интенсив
"Как начать медитировать
за 7 дней"

- Руководство
- 5 дыхательных техник
+7 авторских медитаций на каждую чакру в подарок
Ценность: 60$ 19.99$
Дней
Часов
Минут
Секунд
Погрузиться в медитацию
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Обо мне
Наталья Ниль
● Психолог-консультант
● Сертифицированный преподаватель Кундалини йоги
● Автор медитаций
● Проводник по исцелению через Высшее Я (психологическая техника)
● Опыт практики 6 лет
● Постоянно обучаюсь и повышаю свою квалификацию
● Преподавала на Гоа и Бали
● Ученики по всему миру

Моя философия основана на понимании, что духовность может быть достигнута через наслаждение жизнью и обретение радости в каждом мгновении.

Я верю, что наша сила и истинная мудрость находятся внутри нас, и я помогу вам открыть этот поток внутреннего благополучия.





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Ниль Наталья Владимировна ИНН 552810705230
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