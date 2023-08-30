С помощью духовных практик Я:
✓ ушла из найма и зарабатываю на любимом деле
✓ после того, как попала в аварию и перенесла 2 операции, отказалась от медикаментозного лечения в пользу исцеления через духовные практики
✓ вышла из абьюзивных отношений
✓ переехала на Бали и наслаждаюсь своей жизнью на сказочном острове
✓ теперь меня окружают успешные осознанные люди, которые помогают мне расти и развиваться
✓ я живу, гармонично объединяя материальное и духовное, наслаждаясь благами этого мира
|Для чего нужна медитация и как начать медитировать