С помощью духовных практик Я:

✓ ушла из найма и зарабатываю на любимом деле



✓ после того, как попала в аварию и перенесла 2 операции, отказалась от медикаментозного лечения в пользу исцеления через духовные практики



✓ вышла из абьюзивных отношений



✓ переехала на Бали и наслаждаюсь своей жизнью на сказочном острове



✓ теперь меня окружают успешные осознанные люди, которые помогают мне расти и развиваться



✓ я живу, гармонично объединяя материальное и духовное, наслаждаясь благами этого мира

